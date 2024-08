Per Ticketone Edoardo Bennato sarà a Marsala

Potrebbe essere prematuro annunciarlo, visto che alcuni concerto lo scorso anno sono saltati. Ma il portale di acquisto biglietti dei concerti, Ticketone, dà Edoardo Bennato in concerto il 19 novembre a Marsala, al Teatro Impero. L’organizzazione sarebbe affidata all’Handball Erice, società di pallamano femminile di serie A che quest’anno ha portato a Capo Boeo il concerto del ‘professore’ Roberto Vecchioni e lo spettacolo dell’attore Luca Argentero. Ma per la conferma bisognerà attendere perchè al momento quella di Marsala è l’unica data del tour del cantautore de “L’Isola che no c’era”, “Il rock di Capitan Uncino” e “Sono solo canzonette” che non ha aperto i tickets. Ne sapremo di più.