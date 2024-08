Pantelleria: visita istituzionale del sottosegretario Prisco al presidio stagionale dei Vigili del Fuoco

Visita istituzionale a Pantelleria del sottosegretario all’Interno con delega ai Vigili del fuoco Emanuele Prisco, accompagnato dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio. La visita istituzionale si è tenuta presso il presidio stagionale dei Vigili del fuoco dell’isola, previsto nell’ambito del «Programma Operativo Annuale» per la campagna AIB 2024 dalla Regione siciliana e istituito nei locali della Scuola Materna Salibi di Corso Umberto I.

Operativo dal 1° al 31 agosto, questo strategico presidio è in grado di garantire una migliore risposta operativa del Corpo nazionale in caso di soccorso, tenendo conto dell’alto rischio incendi boschivi durante la stagione estiva nelle aree del Parco Nazionale Isola di Pantelleria.

Questa sede, oltre ai già presenti distaccamenti terrestri e aeroportuali, consente al Corpo nazionale di avere sull’isola un’ulteriore squadra d’intervento senza dover ricorrere, in caso di emergenza, al personale in forza alla sede aeroportuale.

Ad accogliere il sottosegretario Prisco sono stati il prefetto di Trapani Daniela Lupo, il direttore Regionale dei Vigili del fuoco per la Sicilia Gaetano Vallefuoco e il comandante dei Vigili del fuoco di Trapani Antonio Galfo.