Nuovi arrivi per la Nuova Pallacanestro Marsala

Nuovi ingressi nella Nuova Pallacanestro Marsala. Daniele Gentile, classe 2006, guardia di 195 cm, è cresciuto nel settore giovanile della Real Basket dove ha disputato l’U17 eccellenza, U19 regionale e la Serie C, mentre lo scorso anno ha fatto parte della società Olympia Basket Canicattì. Con quest’ultima ha raggiunto la finale in Serie D e ha conquistato la vittoria in finale con l’U19 regionale. Arriva Becay Niang con i suoi 195 cm, classe 2006.

Per lui un campionato U17 eccellenza e U19 regionale vinto nel 21/22 con il Real Basket. Nel 22/23, sempre Real Basket, U17 eccellenza U19 regionale vinto, Serie C silver. Nel 23/24 passa con Svincolati Milazzo disputando i campionati U19 eccellenza Serie C unica. In maglia azzurra Mattia Farruggia. Playmaker classe 2006, 183cm, Farruggia proviene dal Real Basket Agrigento dove ha disputato nel 21/22 i campionati U17 regionale e U17 eccellenza, 22/23 Serie C silver e U17 eccellenza ed infine l’anno scorso, 23/24, Serie D e U19 regionale. A Capo Boeo anche Gints Miculis, Pivot classe 1998 di 202 cm, in arrivo dal Dierre Basket Reggio Calabria, con una media lo scorso anno in Serie C di 15pt a partita, per un totale di 435pt in 29 gare giocate e un season high di 31pt. La NPM avrà infine un nuovo consulente sportivo del settore giovanile: Alessandro Bazan.