Torna dal 9 all’11 agosto a Calatafimi la fiera “I Sapori di Grani Antichi”

Dopo il grande successo della scorsa edizione, torna, dal 9 all’11 agosto a Calatafimi-Segesta, la fiera enogastronomica “I Sapori di Grani Antichi”. L’evento è organizzato dall’Associazione “Terra dei Sapori – Calatafimi Segesta” con il patrocinio del Comune di Calatafimi-Segesta. Si tratta della terza edizione, dedicata ai veri tesori della nostra terra: i grani antichi e le eccellenze enogastronomiche locali, con un programma ricco di sorprese, degustazioni e intrattenimento per grandi e piccini. La manifestazione, che si svolgerà in piazza Nicolò Mazzara, ha l’obiettivo di far incontrare il pubblico con i produttori locali e i loro prodotti a Km 0, e punta i riflettori sulla “Sagra della Pasta di Grani Antichi Siciliani”, con piatti prelibati cucinati dagli chef del territorio, che saranno disponibili ogni sera negli stand allestiti in piazza. In programma anche la 2ª edizione del Premio 91013 – Eccellenze di Calatafimi-Segesta che vedrà premiare chi, nei vari ambiti, si è distinto per meriti, tra i cittadini del territorio. Ogni sera l’evento prenderà il via alle ore 19.

Per tutti, degustazioni di vini pregiati e prodotti tipici della zona, stand gastronomici, spettacoli musicali e intrattenimento per tutta la famiglia. L’ingresso è gratuito. Gli ospiti della prima serata saranno Salvo La Rosa e il Mago Francesco Scimemi; gli ospiti della seconda serata i Calandra & Calandra e quelli della terza serata Toti e Totino. Entusiasti di questa nuova edizione, ancora più ricca della precedente, grazie a espositori provenienti da tutta la Sicilia, Andrea Doria, vice presidente dell’associazione “Terra dei Sapori”, e il sindaco, Francesco Gruppuso, che ringrazia quanti hanno collaborato in sinergia per rendere l’iniziativa ormai un appuntamento fisso a Calatafimi-Segesta.