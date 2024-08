La Primavera Marsala ha il suo nuovo allenatore: Maurizio Andreoli

Dopo i brillanti risultati ottenuti con l’Under 15 sempre della Primavera Marsala, la società ha deciso di affidare, per la stagione sportiva 2024/25, al tecnico romano Maurizio Andreoli, la prima squadra, mentre nell’Under 15 sarà il direttore tecnico. Andreoli vanta un invidiabile curriculum con le due società capitoline. E’ stato infatti allenatore dell’Under 15, 17 e 19 della Roma con cui ha vinto uno scudetto con l’Under 19 e dell’Under 17 della Lazio. Queste le dichiarazioni del presidente Gerardi dopo aver raggiunto l’accordo col tecnico romano: “Credo che Maurizio non abbia bisogno di presentazioni, lo ritengo un top player per noi, il suo curriculum parla chiaramente, sono sicuro che otterremo con lui ottimi risultati valorizzando i nostri giovani”.