Il Marsala Volley chiude il roster con la schiacciatrice Bondavalli

L’ultima news di mercato per il Marsala Volley chiude il roster che affronterà il Campionato serie B1 di Volley femminile 2024/25 e giunge con il raggiungimento dell’accordo per le prestazioni sportive della schiacciatrice emiliana Martina Bondavalli. La giocatrice, classe 2004, si forma nelle giovanili della propria città nativa Reggio Emilia vestendo la maglia della Galileo Giovolley giocando i campionati serie D e C nonché gli under 16 e 18 regionali e partecipandone alla fase nazionale ovviamente con la selezione dell’Emilia Romagna.

Nella stagione 2021/22 muove i primi passi nei campionati che contano indossando la maglia del Volley Academy Sassuolo in serie B2, stagione in cui si farà notare, per passare in quella successiva, la 2022/23 in serie A2 con l’Idea Volley Sassuolo con compagne come Aurora Pistolesi e Chiara Scacchetti molto ben conosciute alle nostre latitudini. Lo scorso anno lo giocherà nel girone C della serie B1 vestendo la maglia della Pallavolo Ozzano dell’Emilia. “Sono molto felice quest’anno di aver scelto un progetto di tutto rispetto nel quale mi hanno stimolato molto sicuramente gli obiettivi prefissati ma anche le modalità di allenamento e la determinazione della società e del Coach di creare un bel gruppo e un ambiente di lavoro stimolante, non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”, ha affermato Martina.