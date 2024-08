Venerdì 9 agosto, dalle ore 21.30, la Chiesa Madre di Marsala aprirà le sue porte per la “Notte dei Tesori”. Si schiuderà lo scrigno del tesoro della tradizione con il Gruppo folklorico Marsala Antica, che aprirà la serata. Quindi si svelerà il tesoro dell’arte e della storia con la “lettura” del quadro di San Pascasino che si venera nella Chiesa Madre. Cuore dell’evento sarà un avvincente “Caccia al Tesoro” che condurrà i cercatori sulle tracce dei tesori nascosti nel territorio; mentre per chi rimane in chiesa i video di Easy Vision faranno penetrare in alcuni gioielli di questo tesoro. Per partecipare alla Caccia al Tesoro, con squadre di max dieci partecipanti, ci si potrà iscrivere la stessa sera del 9, a partire dalle 21.30. Infine un viaggio dal classico al contemporaneo, attraverso vari generi, condurrà alla scoperta del tesoro della musica, condotti dai violini di Rosanna Angileri e Vitalba Gallo, dal violoncello di Nicola Guirreri e dal pianoforte di Piero Nastasi, con le voci di Eugenia Sciacca e Gianna Biagioni, ed il canto di Angelo Porcelli.