Centri estivi ricreativi, fondi anche a Marsala

Centri estivi con funzione socio-educativa e ricreativa per minori, a sostegno delle famiglie. L’Amministrazione comunale di Marsala invita a presentare proposte progettuali da finanziare con fondi ministeriali. Il Decreto del Ministero per la Famiglia del 26 luglio scorso ha consentito alla Giunta Grillo di emanare un’apposita direttiva per potenziare, a Marsala, i centri estivi con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Ai soggetti promotori e gestori delle suddette attività saranno erogati contributi – con risorse messe a disposizione dal suddetto Mnistero – al fine di fare accedere al servizio i minori in forma gratuita.

Oltre a salvaguardare lo sviluppo psicofisico dei minori con opportunità di socialità e gioco, si intende così offrire anche un aiuto alle famiglie impegnate in attività lavorative, oltreché un supporto per le attività e lo studio delle materie scolastiche. Da qui la pubblicazione di un apposito Avviso sul sito istituzionale del Comune con il quale l’Assessorato ai Servizi sociali rende note modalità, requisiti e termini per presentare istanza di accesso al sostegno economico previsto dal Decreto emanato dalla Ministra per la Famiglia. Possono presentare progetti enti pubblici e privati, scuole paritarie per l’infanzia e di ogni ordine e grado, enti del Terzo Settore, Imprese sociali, enti ecclesiastici e di culto, nonché altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative e/o sportive e/o socio culturali a favore di minori.