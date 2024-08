Caronte non lascia la Sicilia. E nel fine settimana farà ancora più caldo

Continua il caldo, con l’anticiclone africano Caronte che avvolgere ancora nella sua stretta morsa il territorio italiano. Tra domani e venerdì, tuttavia le temperature potrebbero aumentare ulteriormente, determinando giornate da “bollino rosso”.

La Protezione Civile Regionale prevede allerta arancione per incendi e ondate di calore in tutte e nove le province dell’isola, con venti deboli a prevalente carattere settentrionale e qualche possibilità di temporale sui settori interni e montuosi della Sicilia, in concomitanza con le ore più calde della giornata.

Per la giornata di domani è previsto il “bollino giallo” a Catania e Messina, arancione a Palermo, dove però il caldo da bollino rosso tornerà venerdì 9 agosto, alla vigilia di un week end che si preannuncia infuocato. Con le temperature si alzerà anche il tasso di umidità, che oscillerà tra il 30 e il 50%, avvicinandosi a valori tipicamente tropicali.