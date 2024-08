Sport e Benessere, progetto inclusivo al Convitto Audiofonolesi di Marsala

Dal 24 al 31 luglio, 20 alunni dell’Istituto Comprensivo “Cavour-Mazzini”, diretto da Annalisa Giacalone annesso al Convitto Audiofonolesi di Marsala, hanno partecipato al Progetto “Sport e Benessere”. Seguiti dai docenti Sabrina Cerami e Simona Tumbarello, gli studenti hanno vissuto cinque giornate all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del benessere.

L’evento si è svolto in diverse location mozzafiato, tra cui le splendide spiagge del territorio di Marsala e il complesso strutturale del Convitto. Quest’ultimo ha messo a disposizione degli studenti una varietà di spazi all’aperto attrezzati, tra cui un campetto in erba sintetica, un’area fitness, una piscina rigenerante, un campo di beach volley, e spazi dedicati al bowling e al gioco delle bocce. Inoltre, una pineta accogliente ha offerto l’ambiente ideale per le merende e i momenti di relax. L’iniziativa ha centrato pienamente gli obiettivi prefissati: promuovere l’aggregazione, l’integrazione e l’inclusione tra gli alunni, attraverso momenti di sport e attività ricreative. L’entusiasmo e la partecipazione attiva degli studenti hanno dimostrato l’importanza di tali progetti per il benessere fisico e sociale dei giovani.