I sindaci trapanesi si incontrano per il riordino della rete ospedaliera: ecco i punti

Il sindaco di Trapani ha convocato i sindaci della Provincia per parlare di riordino della rete ospedaliera. Dopo un’ampia discussione sull’argomento all’ordine del giorno, si è deciso di redigere diverse proposte operative che evidenziano talune problematiche avanzate dal territorio, rimandando comunque l’invito ai sindaci dei comuni sede di ospedali analoga azione per approfondire con il territorio d’ambito eventuali ulteriori criticità e proposte da avanzare al direttore generale dell’Asp di Trapani.

Innanzitutto durante la riunione è emerso che è funzionale e indispensabile per poter programmare una riorganizzazione della rete ospedaliera, conoscere il numero di posti letto per 100 abitanti assegnati alla provincia di Trapani e gli indici di fuga dei pazienti relativamente alle loro patologie. Nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera provinciale occorre creare e /o potenziare all’interno del Presidio Ospedaliero “Sant’Antonio Abate” le seguenti unità operative: Ematologia, Chirurgia Vascolare, Radioterapia, Stroke Unit presso reparto di Neurologia, Breast Unit (senologia multidisciplinare). Occorre porre particolare attenzione all’Unità operativa semplice di Oncologia Medica per permettere l’attivazione dei posti letto ad essa da tempo assegnati e mai diventati operativi e occorre altresì potenziare il Servizio Hospice di Salemi.

Altro punto che è emerso è l’istituzione di un’equipe (anche di sala operatoria) dedicata con medico anestesista per interventi odontoiatrici, di prevenzione e non, a favore dei soggetti autistici non collaboranti e di altri soggetti diversamente abili. Si è evidenziata anche la totale assenza di una postazione di 118 con personale medico ed infermieristico nel Comune di San Vito Lo Capo in atto sprovvisto di guardia medica ordinaria e guardia medica turistica. E’ stato sottolineato in merito dal sindaco La Sala che quando l’ambulanza del 118 si sposta per trasportare i pazienti al presidio del Sant’Antonio Abate, il territorio sanvitese rimane sprovvisto di ambulanza anche per parecchie ore. “La presenza di una postazione di 118 è fondamentale soprattutto nei mesi estivi data l’implementazione abnorme della popolazione, circa 70 mila presenze”, afferma La Sala. Ma c’è anche l’assenza di una postazione di 118 nel Comune di Misiliscemi. Si è convenuto che, per tutte queste urgenze relative al 118, il sindaco di Trapani invierà richiesta di incontro al S.E.U.S. 118 Sicilia, al Prefetto di Trapani e al direttore generale dell’Asp Ferdinando Croce.