Marsala: un uomo è deceduto di fronte la Posta di contrada Tabaccaro

Tanta paura questa mattina presto, intorno alle ore 8, di fronte l’Ufficio Postale di contrada Tabbaccaro, lungo la via Trapani. Passanti e cittadini in fila hanno notato un uomo che si è accasciato perdendo i sensi. Subito hanno chiamato l’ambulanza del 118 che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Per tale motivo è stata allertata una volante della Polizia che è arrivata sul posto per indagare sull’accaduto. Pare che si sia trattato di un malore. L’uomo è rimasto a terra, coperto dal telo argentato, fino a quando non è stato portato via. Era lì con la sua bici, secondo quanto ci riferiscono alcuni testimoni e sembra che fosse abbastanza conosciuto nella zona.

Troppi malesseri in questa afosa estate lilybetana. Troppi decessi. Questa ennesima morte si aggiunge alle altre tre, per malori o arresti cardiocircolatori avvenuti nel litorale della Riserva dello Stagnone, in mare.