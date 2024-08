Il Comune di Trapani avvia in tempo la gara sul servizio mensa 2024/25 nelle scuole

E’ stata pubblicata su MEPA e in “Amministrazione Trasparente” la determina dirigenziale inerente il “Servizio di Refezione scolastica per le scuole di competenza del Comune di Trapani per l’anno scolastico 2024/2025“, servizio che ha portato lo scorso anno a non poche polemiche. L’appalto, con termine ultimo di presentazione offerte stabilito nel 02/09/2024, e con presumibile decorrenza dal 14 settembre 2024 al 9 giugno 2025 e possibile proroga al 31 dicembre 2025, prevede una fornitura base di 134.458 pasti per un importo stimato in 699.181,60 euro che – in caso di proroga – assommerebbe a 779.462,17 euro.

Gli atti sono consultabili nella sezione Amministrazione Trasparente – nella sezione “Bandi di gara e contratti”, voce “Atti e documenti per singolo affidamento e link alla BDNCP” raggiungibile dal sito istituzionale del Comune di Trapani www.comune.trapani.it , o direttamente dal seguente linkhttp://93.56.93.133/L190/sezione/show/206123?search=&idSezione=179034&activePage=&sort=&