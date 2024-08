Cinema sotto le stelle a Marsala, tutta la programmazione a San Pietro

Dopo tanta attesa, come promesso dal Comune di Marsala e anche da Filippo Marino, gestore dell’unica sala cinematografica in Città che con la sua società ha preso l’appalto del servizio, torna al Complesso Monumentale San Pietro la rassegna Cinema Sotto le Stelle. Si inizia il 7 agosto con “Palazzina Laf” di e con Michele Riondino e con Elio Germano. Un filmche parla della vicenda ILVA di Taranto con l’ennesima morte sul lavoro, ma Caterino Lamanna, operaio addetto ai lavori di fatica nell’industria siderurgia, è pronto a darne la colpa ai sindacati. Poi ci sono la sua amata Anna, albanese, e il dirigente Giancarlo Basile. E poi c’è ache la palazzina Laf, un casermone, manicomio e prigione.

Si prosegue l’8 con ‘Un altro ferragosto’ di Paolo Virzì, sequel del primo film “Ferie d’agosto” con Lorenzo Fantastichini, Emanuela Fanelli, Silvio Orlando, ecc. Sono passati quasi trent’anni da quando Sandro Molino e la sua famiglia sono approdati a Ventotene per trascorrere sull’isola le ferie d’agosto contro l’arroganza dei Mazzalupi, i vicini freschi di vittoria berlusconiana. Il ritorno di entrambi i clan sull’isola è l’occasione per un nuovo confronto. Il 9 verrà proiettato “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi con Sergio Castellito, Margherita Buy, Pilar Fogliati. Vittoria è un’attrice che ha poche speranza di fronte il regista Federico Landi Porrini, intrattabile. La stessa Vittoria infatti non ottiene il ruolo di Giulietta ed allora decide di imbastire un imbroglio ai danni del regista, travestendosi da uomo e proponendosi per il ruolo di Romeo. Il 10 è la volta di “Back to black” biografia sulla compianta artista r’n’b e cantautrice britannica Amy Winehouse, vita, carriera e morte di una star entrata nel club dei ’27’.

L’11 agosto in programma “Pare Parecchio Parigi” di e con Leonardo Pieraccioni e la partecipazione di Nino Frassica, Giulia Bevilacqua, Chiara Francini, ecc. Bernardo, Ivana e Giovanna sono fratelli, non si frequentano fino a quando il padre Arnaldo, professore universitario scorbutico ha appena avuto un attacco cardiaco. Allora fingono un viaggio a Parigi senza uscire dalla tenuta. Il 12 c’è ‘Inside Out’ 2 film di animazione della Disney che ha ottenuto un grande successo al botteghino. Il 13 “Povere creature” di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe. Il film racconta la storia di Bella Baxter donna moderna che per un caso muore affogata; il dottor Godwin Baxter crea una sorta di Frankenstein donna. Il 15 agosto è la volta di “Primadonna” con l’attrice marsalese Claudia Gusmano e con Fabrizio Ferracane. Storia di Lia Crimi che ha un simpatia per Lorenzo Musicò, figlio del boss che poi rapisce e violenta la ragazzae l’amore diventa disprezzo. Il 16 verrà proiettato “Io Capitano” di Matteo Garrone, film candidato all’Oscar come Miglior Film Straniero e girato tra le coste africane, Favignana e Marsala, che narra le gesta e il sogno di speranza dei cugini Seydou e Moussa verso l’Italia. Il 17 è la volta di “Comandante” di Edoardo De Angelis con Pier Francesco Favino nei panni del comandante della Marina Militare Salvatore Todaro. Siamo 1940, in piena Seconda Guerra Mondiale.

Il 18 grande attesa per “C’è ancora domani” opera prima di Paola Cortellesi con Valerio Mastandrea che ha ottenuto un grande successo al botteghino e di critica. Paola interpreta Delia, una donna sottomessa al marito che tenta con l’aiuto esterno di uscire dalla condizione di arretratezza familiare. Il 19 “Sei fratelli” di Simone Godano con Riccardo Scamarcio e Adriano Giannini. Guido, Marco, Leo, Gaelle e Mattia sono, in ordine di età, i cinque figli di Manfredi Alicante, padre egoista e narciso che si è appena tolto la vita. All’apertura del suo testamento i cinque figli scopriranno di avere anche una sorella, Luisa, della quale non erano a conoscenza. Il 20 in cartellone il film “Confidenza” di Daniele Lucchetti con Elio Germano nei panni di un professore di Liceo che intrattiene una storia d’amore con una sua ex studentessa. Quando si riveleranno un segreto, la loro vita cambierà per sempre. Il 21 agosto “Enea” di e con Pietro Castellitto nel ruolo di uno spacciatore della Roma bene. Il 22 “Zamora” con Neri Marcorè. Siamo negli anni ’60 e il proprietario di un’azienda trasforma i suoi dipendenti in due squadre di calcio. Il 23 agosto è la volta di “Flaminia” opera prima della comica Michela Giraud, storia del rapporto biografico dell’attrice con la sorella autistica. Il 24 e 25 rispettivamente verrà proiettato “L’arte della gioia” 1 e 2 di Valeria Golino e Nicolangelo Gelormini con jasmine Trinca e Valeria Bruni Tedeschi. Modestra cresce in Sicilia, in un convento per figlie aristocratiche ma presto scoprirà la passione oltre le regole imposte. Il 26 agoto la rassegna si chiude con “Grazie Ragazzi” di Riccardo Milani, protagonista Antonio Albanese nei panni di un attore di teatro che si ritroverà a dare lezione ad un gruppo di detenuti. Tutti gli spettacoli sono alle ore 21.30; biglietto 3,50 euro (tranne per Inside Out).