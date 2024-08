Nuovi appuntamenti estivi a Marsala e Petrosino

Nuovi appuntamenti a Marsala e Petrosino. Stasera al Complesso San Pietro il cantante Il Tre in concerto dalle 21.30. Ingresso con sbigliettamento. A Strasatti prosegue la rassegna Meccanico_Agricola con lo spettacolo di cabaret di Uccio De Santis. Domani appuntamento di nuovo a San Pietro alle ore 21 con la presentazione del “promo città di Marsala” a cura del maestro Giuseppe Gandolfo e a seguire il Cinema Sotto le Stelle. L’8 a San Giovannello è la volta del concerto Mahadhi Ethno Jazz alle ore 21.30 mentre nella sede dell’associazione Otium di via XI Maggio si terrà l’incontro con Noemi De Lisi che racconta “Vene. Il talento dei sommersi”. A Petrosino invece concerto di Roberta Genna a Sibiliana domani sera ore 21.30. L’8 sgosto nel quartiere Vigoretti animazione per bambini con l’Auser locale dalle 18, mentre il 9 per le vie della città arriva il Vespa Estate al Biscione, giochi in vespa a cura del Moto Club – Vespa Club Marsala ASD a partire dalle ore 18.