Incendi boschivi, 49 interventi dei Canadair tra sabato e domenica (8 in Sicilia)

Sono state ben 49 le richieste di intervento giunte al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale nel fine settimana, con riferimento ad incendi boschivi. Nei casi in questione è stato necessario l’invio di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, che tra sabato e domenica sono intervenuti a supporto delle operazioni svolte dalle squadre a terra hanno interessato l’Italia centrale e meridionale. In particolare, 25 sono stati gli episodi nella giornata di sabato e 24 nella giornata di domenica. La regione più colpita nelle due giornate del week end è stata il Lazio (15 interventi aerei), seguita da Calabria (13), Sicilia (8), Campania (7), Basilicata (3), Abruzzo (2) e Sardegna (1).

Per quanto riguarda la giornata odierna, il dipartimento della Protezione Civile in Sicilia ha previsto l’allerta arancione per rischio incendi e ondate di calore su tutta l’isola, per effetto delle temperature elevate previste. I venti saranno da deboli a moderati dai quadranti settentrionali.