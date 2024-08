Al Green Valley di Trapani, il rapper El Matador: “Chi non salta carabiniere è”, il sindaco replica. VIDEO

Grande festa al Green Valley Pop Fest di Trapani con una passerella di artisti, più o meno famosi ma soprattutto in voga tra i giovanissimi. Tra questi il rapper romano El Matador che dal palco di Piazza Vittorio Emanuele II ha, ad un certo punto, iniziato ad aizzare la folla al grido di “chi non salta carabiniere è ” e “chi non salta collaboratore di giustizia è”. Cosa che ha fatto poco ridere ad una platea vasta di siciliani che hanno fatto tante battaglie contro la mafia soprattutto in un territorio che esce dalle vicende della cattura di Matteo Messina Denaro.

GUARDA IL VIDEO DELLA REPLICA DEL SINDACO TRANCHIDA:

Salito sul palco del Festival, il sindaco di Trapani ha preso subito le distanze da quelle parole ringraziando invece le Forze dell’Ordine e le istituzioni che hanno reso possibile, in sinergia, la buona riuscita del Green Valley Pop Fest. “C’è una nota stonata,- ha detto Tranchida– noi dobbiamo, secondo me, stasera fare un applauso anche per dare un messaggio in più da questo palco a tante persone che ci stanno dando una mano e che sono i volontari, le forze dell’ordine, i carabinieri. Lo dico e lo sottolineo non perché devo polemizzare con qualche artista che apprezzo e che prima si è esibito però, vedete Trapani (e la Sicilia) preferisce un collaboratore di giustizia e non un mafioso in giro. Ed il primo cittadino ha poi concluso Un ultimo applauso per dirvi quanto è grande questa città e questa Sicilia“.

Anche l’organizzazione ha preso le distanze dalle parole dell’artista: “In merito alle dichiarazioni fatte da El matador ieri sul palco del Green Valley Pop Fest l’organizzazione prende le distanze e si dissocia fermamente poiché, da sempre, si impegna a promuovere la cultura del rispetto, della legalità, della trasparenza e della condivisione tra persone in un contesto sereno e di divertimento”.