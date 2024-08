Chiusura discarica Trapani Servizi, stop alla raccolta dell’indifferenziata a Marsala nord

L’Assessorato ai Servizi ecologici del Comune di Marsala, diretto dal vicesindaco Giacomo Tumbarello, rende noto che si registrano difficoltà nello smaltimento del rifiuto secco (rsu) a causa della chiusura della discarica gestita dalla “Trapani Servizi SpA”.

Si tratta di un problema che, da qualche giorno, sta rallentando la raccolta dell’indifferenziato in tutti i Comuni della provincia. Domani, a Marsala, la Società Formula Ambiente non effettuerà la raccolta del rifiuto secco (mastello grigio) nella zona Nord, in attesa che la situazione si sblocchi e possa riprendere con regolarità lo smaltimento del rifiuto indifferenziato attraverso la discarica di “Trapani Servizi”.