Alcamo: ripresi i lavori di manutenzione dell’ex Autostazione

Sono ripresi stamattina i lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico dell’involucro ed installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili dell’edificio ex Autostazione in Piazza della Repubblica, ad Alcamo; la ditta è l’impresa Euroservizi, srl di Partinico che interviene sulla copertura dei tetti con pannelli solari e con l’installazione degli impianti di condizionamento ed impianti elettrici.

Nel merito, il Comune è beneficiario, grazie a fondi statali, per il progetto in parola di un contributo di € 260mila, per le annualità 2023/2024; la realizzazione stimata delle opere è di circa un anno.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi “i lavori dell’ex-autostazione in Piazza della Repubblica, di fronte il Castello dei Conti di Modica, rientrano in un più complessivo recupero urbano del centro storico, insieme alla messa in sicurezza del Castello, i lavori per l’Enoteca Regionale, il restyling di via Mazzini, Piazza della Repubblica e l’area adiacente al Castello. I lavori dell’ex autostazione, continua l’Assessore ai lavori e servizi pubblici Alberto Donato – vertono sull’ immobile e riguardano la manutenzione straordinaria di: pavimentazioni, bagni, intonaci, solaio di copertura, controsoffitti e di tutti gli impianti: impianto elettrico e l’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Siamo certi – conclude l’Assessore – che questi lavori non serviranno solo all’ex-autostazione, ma contribuiranno a riqualificare l’intera zona”.