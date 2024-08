“L’ultimo respiro” è il nuovo singolo di Alessija feat. GediLèon. VIDEO

On air da venerdì 2 agosto su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo della cantautrice Alessija “L’ultimo respiro” feat. GediLèon abbinato al relativo videoclip. Un duo che vede Alessija autrice dei testi e GediLèon compositore della musica. Un singolo che fa riferimento ad a un noto film degli anni Sessanta “Fino all’ultimo respiro” di Godard, in cui l’artista rivede alcuni frammenti della sua vita, come in un diario immaginario con se stessa, la musica come sempre in stile synth pop. L’ultimo respiro è il primo singolo del 2024 di Alessija che segue il singolo di esordio Maledetta Idea di agosto 2023 e Resta di novembre 2023.

Ascolta “L’Ultimo Respiro” su Spotify

Alessija ama cantare e scrivere testi musicali. Ha studiato cinema presso istituti specifici. Oggi è speaker e autrice radiofonica. Nel corso degli anni si è dedicata alla fotografia, alla regia e alla scrittura di testi anche teatrali. GedìLèon aka Francesco Di Marco è un produttore musicale italiano. Tra le produzioni più di successo due album con i Tiromancino e un the best con Coolio nel quale si possono apprezzare due featuring di primissimo livello con artisti del calibro di Snoop Dogg e Morricone. GedìLèon è il suo progetto synth pop da solista.

GUARDA IL VIDEOCLIP DI L’ULTIMO RESPIRO: