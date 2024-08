L’Abeona Yacht di Jeff Bezos davanti alla costa di Favignana

Non passa certo inosservato uno yacht di 75 metri. A maggior ragione se gli appassionati di cronache di costume sanno bene che il proprietario si chiama Jeff Bezos. L’imponente imbarcazione di mister Amazon è stata avvistata nei pressi di Favignana dopo alcune giornate trascorse nel mare delle Eolie (tra gli ospiti pare ci fosse anche Kim Kardashian).

L’Abeona Yacht di Jeff Bezos, come detto, si estende per circa 75 metri di lunghezza e pesa poco meno di 2000 tonnellate. Dispone anche di un elicottero privato per gli spostamenti aerei.