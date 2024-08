Egadi, la Giunta Forgione approva sei progetti esecutivi per la riqualificazione energetica di edifici comunali

Sei progetti esecutivi per l’efficientamento energetico di edifici comunali sono stati approvati dalla Giunta comunale di Favignana. Con queste nuove opere salgono complessivamente a quattordici gli interventi già pianificati dall’Amministrazione comunale per rendere le strutture pubbliche efficienti dal punto di vista energetico e ridurre l’impatto ambientale dell’arcipelago.

In particolare, sull’isola di Favignana è prevista la realizzazione di impianti fotovoltaici presso tutti gli edifici scolastici, il Campo sportivo e la sede della Guardia medica

A Marettimo è prevista la riqualificazione energetica dei locali scolastici con nuova impermeabilizzazione della copertura, interventi sugli infissi e installazione di impianto fotovoltaico. In programma anche la realizzazione di impianti fotovoltaici presso il Cimitero e il Campo di calcio.

A Levanzo, infine, verrà effettuata la riqualificazione energetica del Centro sociale con installazione di un nuovo impianto di climatizzazione e di un impianto fotovoltaico, nonchè l’installazione di impianto fotovoltaico presso l’Ufficio postale

L’investimento complessivo previsto per tutti i quattordici interventi è di quasi sei milioni di euro, interamente coperti con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sono in corso le procedure per l’individuazione delle ditte e l’avvio dei lavori.

“Queste opere trasformeranno Favignana in un territorio all’avanguardia nella sostenibilità energetica”, dice il sindaco Francesco Forgione. “Questi interventi non solo miglioreranno l’efficienza energetica delle nostre strutture comunali, ma rappresentano anche un investimento significativo nel futuro della nostra comunità, aumentando il valore degli immobili e riducendo i costi energetici. Con l’inizio dei lavori faremo un altro passo concreto verso un futuro più sostenibile per le nostre isole”.