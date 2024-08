Aeroporto di Birgi, avviati i lavori per la nuova area bus

Prosegue l’azione di ammodernamento dell’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi. In questi giorni sono iniziati i lavori per la nuova area bus dello scalo. “Questo importante progetto, che contiamo di completare entro la stagione, renderà la sosta in attesa dei trasporti su bus più efficienti e comodi per tutti i nostri passeggeri”, afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.

L’area bus sarà dotata di moderne strutture e spazi confortevoli per garantire un servizio all’altezza delle aspettative dell’utenza, in linea con gli altri scali aeroportuali italiani. Tale intervento segue quello di ammodernamento della pista, effettuato tra febbraio e marzo, con la sostituzione degli aiuti visivi luminosi, aggiornati con i nuovi sistemi a led. Dal prossimo anno partiranno altri interventi interni allo scalo, che inoltre potrà presto contare sulla realizzazione di una fermata ferroviaria, secondo una logica di intermodalità che potrà essere particolarmente funzionale per i passeggeri in transito.

“Grazie per la vostra pazienza e comprensione durante questo periodo di lavori – conclude Ombra -. Siamo entusiasti di migliorare l’esperienza di viaggio per tutti voi”.