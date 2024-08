Prende il via la Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti

E’ stata presentata la 72ª edizione della Rassegna Meccanico-Agricola di Strasatti, a Marsala, che si svolgerà da oggi fino al 6 agosto. Il tema è “AGRIculture”, ovvero l’obiettivo di riportare la cultura dell’agricoltura in piazza. La Rassegna patrocinata dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione Siciliana, Unioncamere e dal Comune, prenderà il via oggi alle ore 18 in Piazza Fiera, con una cerimonia inaugurale organizzata dal Comitato pro festeggiamenti in onore di Maria SS Addolorata di Strasatti. Nel programma previsto un talk show il 4 agosto alle ore 20 in piazza Fiera sul tema: “Viticoltura: tra tradizione e futuro, inizia l’era della next generation”, con il prof. Giacomo Dugo (Università di Messina), l’enologo Mattia Filippi (Uva Sapiens) e l’imprenditore marsalese Antonino Alagna (Alagna Vini). Altro momento di confronto il 5 agosto alle 18,30 in piazza San Pio sul tema “Agricoltura e siccità: quali prospettive per risolvere la crisi” con gli europarlamentari Raffaele Stancanelli e Marco Falcone e i deputati regionali trapanesi.

Il convegno del 6 in piazza San Pio è stato affidato ai “Guardiani del territorio” con la moderazione del giornalista Giacomo Di Girolamo e con Filippo Parrino (Legacoop Sicilia), Giuseppe Ortolano (Confcooperative), Dino Taschetta (Cantina Sociale Colomba Bianca), Vito Pipitone (Cantina Europa), Davide Piccione, Presidente de “I guardiani del Territorio” e Antonio Parrinello, dirigente Regione siciliana. Nel corso delle serate saranno premiate l’associazione “Marisa Leo Onlus” e la manager Carla Alagna della “Distilleria Bianchi”. Stasera alle 21 show con la cabarettista Valentina Persia; il 5 il concerto della cantante Anna Tatangelo, il 6 comicità con Uccio De Santis. Altri due momenti d’intrattenimento serale sono previsti il 3 alle 21,30 con il gruppo “I 40 che ballano i 90” e il 4 alle 21.30 con la commedia dialettale “Terrarrussa” a cura della compagnia teatrale di Giovanni Maniscalco. In programma anche percorsi enogastronomici.