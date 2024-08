Rappresentanti della Marina Americana in visita al Porto di Trapani

Questa mattina i rappresentanti della U.S. Coast Guard e U.S. Navy, rispettivamente in servizio sull’isola di Malta ed all’Ambasciata italiana a Roma, hanno fatto vista alla Capitaneria di Porto di Trapani, per conoscere le attività, mezzi navali e i compiti operativi della Guardia Costiera.

All’arrivo i militari sono stati accolti dal Comandante del porto e Capo del Compartimento marittimo di Trapani, Guglielmo Cassone, che ha subito manifestato il proprio entusiasmo per la visita ricevuta, quale momento essenziale per scambiare reciproche impressioni ed esperienze sui compiti assegnati alla Guardia Costiera dei due Paesi.

Inizialmente sono state mostrate le attività operative, amministrative e tecniche svolte dalla Capitaneria di Porto di Trapani e dal dipendente Ufficio Circondariale Marittimo di Marsala nell’ambito del territorio di giurisdizione, con particolare attenzione alle missioni rivolte alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla difesa dell’ambiente marino e costiero dall’inquinamento.

Dopodichè, è stata effettuata una descrizione particolareggiata di tutti gli apparati, strumentazioni e sistemi di rilevamento e controllo del traffico marittimo presenti nella Sala operativa della Guardia Costiera trapanese, unitamente alle procedure attivate in caso di emergenze per la ricerca e soccorso di persone in pericolo di vita in mare nonché di collegamento diretto con la torre di controllo di Birgi per soccorso aereo.

Infine, sono state visitate tutte le motovedette della Capitaneria, sia quelle specializzate per l’attività di ricerca e soccorso sia quelle di polizia marittima ed sono state mostrate ai militari americani la strumentazione, gli ausili alla navigazione e gli apparati utilizzati nel corso delle missioni in mare, unitamente alla logistica e caratteristiche costruttive dei suddetti mezzi navali, con descrizione delle rispettive capacità di autonomia e velocità raggiunte nel corso delle missioni.

Al termine della visita in Capitaneria i militari statunitensi hanno continuato il loro programma d’incontri trasferendosi a Marsala, insieme al Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo, per avere una panoramica più dettagliata e completa anche delle attività svolte sul tutto il territorio provinciale.

Prima di lasciare Trapani i rappresentanti della U.S. Coast Guard e U.S. Navy hanno espresso i loro più sinceri ringraziamenti per le informazioni apprese, certi che la condivisione delle comuni esperienze nei settori d’interesse della Guardia Costiera possano solo arricchire le rispettive competenze in maniera più completa e trasversale, per affrontare il quotidiano lavoro da svolgere con sempre maggiore competenza ed efficacia.