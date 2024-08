Marsala, si è spento Pasquale Surace

Si è spento dopo una lunga malattia il dottore Pasquale Surace. Aveva 74 anni. Per tanti anni ricoprì la carica di dirigente veterinario presso l’Asp di Trapani. Impegnato in politica nel Partito Socialista, fu anche eletto consigliere provinciale e consigliere comunale. Era di origine calabrese. Alla moglie Eleonora Lo Curto, già deputata regionale, e a tutta la famiglia, le più vive condoglianze della redazione di Itacanotizie e Marsala cè.

Il sindaco Massimo Grillo e il presidente Enzo Sturiano esprimono il cordoglio per la morte di Pasquale Surace. Medico e responsabile veterinario dell’Asp Trapani, da tempo in pensione, ricoprì incarichi politici per diverse legislature tra gli anni ’80 e ’90. Nel 2001 fu eletto consigliere comunale. “Alla moglie Eleonora Lo Curto e ai figli Giuseppe, Francesco e Manuela, le condoglianze dell’Amministrazione comunale di Marsala”.

La Democrazia Cristiana di Marsala esprime le sue più sentite condoglianze per la prematura scomparsa del marito dell’onorevole Lo Curto. In momenti come questo, è fondamentale mostrare vicinanza e supporto a chi sta attraversando un dolore così profondo. Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia, con la speranza che possano trovare conforto e forza in questo difficile momento.

I consiglieri comunali Gaspare Di Girolamo e Pellegrino Ferrantelli.

“Ci stringiamo forte alla collega Eleonora Lo Curto esprimendole tutto il nostro affetto e la vicinanza per la scomparsa del marito Pasquale Surace. Protagonista insieme ad Eleonora della vita politica marsalese e della provincia di Trapani, Pasquale Surace si è distinto per l’alta professionalità nel suo ruolo di dirigente medico veterinario. Alla famiglia ed ai figli le nostre condoglianze”. Lo affermano i deputati regionali della Lega Marianna Caronia, Mimmo Turano, Luca Sammartino, Pippo Laccoto e Salvo Geraci.