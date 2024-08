Marsala, i residenti di Strasatti: “Comincia la Fiera, ma non si finisce di abbandonare i rifiuti”

Strasatti si prepara alla 72esima edizione della Fiera Meccanico Agricola, che anche quest’anno presenta un programma piuttosto ambizioso, con un ricco programma di iniziative e ospiti di richiamo nazionale. Tuttavia, da parte di alcuni residenti si evidenzia la situazione di incuria e mancato decoro della nuova piazza di Strasatti, che da anni versa in condizioni critiche. In una foto inviata ieri mattina alla nostra redazione si nota la presenza di una cospicua quantità di rifiuti, a conferma della tendenza di alcuni cittadini a considerare il sito in questione una sorta di discarica a cielo aperto. Sacchi neri, indifferenziata e rifiuti ingombranti sono stati a più riprese abbandonati sul posto, anche in questi giorni in cui il quartiere si prepara ad indossare il proprio abito migliore per accogliere operatori, cittadini e visitatori interessati alla Fiera.

Rifiuti abbandonati a Strasatti