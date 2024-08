Leandro D’Alessandro ancora alla guida del settore giovanile del Marsala Futsal 2012

Dopo l’eccellente lavoro della scorsa stagione, anche quest’anno Leandro D’Alessandro sarà il responsabile del settore giovanile del Marsala Futsal 2012. per la stagione 2024-2025 si aggiungerà una nuova categoria, l’Under 19 Nazionale. Incarico assai complesso e pieno di impegni, sotto il profilo fisico che mentale, a lui l’onere di coordinare il fiorente settore giovanile, che punta a diventare il migliore oltre che il più numeroso della Sicilia Occidentale. “Sono molto contento della fiducia e della stima riposta in me da parte della società, con il Presidente Paolo Tumbarello condividiamo gli stessi valori e obiettivi – dichiara D’Alessandro -, ovvero quello di proseguire il percorso avviato l’anno scorso con la Scuola Calcio Cantera Pianto Romano. L’obiettivo è fare bene in tutte le categorie, dall’Under 19 Nazionale fino all’Under 13. La nostra più grande soddisfazione è far esordire in prima squadra i ragazzi del vivaio: questo è un percorso a medio lungo termine, ma la strada tracciata è quella giusta per poter migliorare e potenziare l’intero sistema”.