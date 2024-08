Estate, agosto di eventi a Petrosino e a Marsala

Nuovi appuntamenti con il cartellone di eventi Petrosino Estate 2024. In Piazza Biscione questa sera lo spettacolo comico di Giovanna La Parrucchiera “Comunque vada: mi passa pi sciuta” dalle 21.30. La comicità irriverente del personaggio creato a Marsala da Gianfranco Manzo e Andrea Scaturro sul palco a ridosso del mare per raccontare le gesta di una ‘arraggiata’ che racconta di vite ‘rugnuse’ interagendo con i suoi molteplici alter ego e… con il pubblico. Il 5 agosto invece spazio al Volontariato Day con l’Auser al Biscione e il 7 concerto a Sibiliana con Roberta Genna e la sua band che reinterpreteranno due ‘cantastorie’ diverse ma strettamente collegate nel mondo dei suoni del Sud: Amalia Rodriquez e Rosa Balistreri.

Diversi gli appuntamenti dei primi giorni di agosto a Marsala. Al Baluardo Velasco di via Sibilla – sede estiva di Finestre sul Mondo – Matilde Sciarrino presenta l’autore Maurizio Macaluso che ha pubblicato il nuovo romanzo “Buonanotte Totò” oggi alle ore 18.30. Estate 1976. L’Italia è scossa da tumulti sociali e politici: manifestazioni, scioperi, occupazioni di fabbriche sono all’ordine del giorno. Totò ha otto anni e vive con i genitori in un piccolo paese della Sicilia. Vive sereno fino alla frattura insanabile dei genitori, le liti improvvise e la depressione della madre. Una storia drammatica, dura, dolorosa che parla agli uomini, alle persone di buona volontà che credono nell’amore e in un mondo migliore dove i bambini possono crescere sani e felici. In contrada Matarocco rassegna ‘Saperi e sapori’ che proseguirà con sagre, eventi e concerti dalle 17.30 in poi fino a domenica 4 agosto presso la piazza dell’Acquedotto. Domani invece, alle ore 18.30, il Bastione Velasco ospita l’evento “Genio, inganno, paradosso”, un seminario su Omero, Dante, Neruda, Rousseau e altri autori tra piacere e dolore di Francesco Mercadante; introduzione di Francesco Vinci, letture e interpretazione di Fabiola Filardo, interventi musicali di Luisa Caldarella.