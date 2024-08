Curatolo: “Portare il Marsala 1912 a un livello successivo”

Dopo la conferenza stampa che ha visto il Marsala Calcio annunciare il cambio nome in Marsala 1912 e l’iscrizione al Campionato di Eccellenza, Leonardo Curatolo, neo vice presidente del sodalizio lilybetano, ed imprenditore italiano all’estero, esprime il suo compiacimento e orgoglio per il nuovo corso della società azzurra, con un succoso intervento sul suo profilo Facebook: “Mi sento molto onorato e responsabile nel prendere il ruolo di vicepresidente del Marsala 1912. Il mio amore per questa squadra, i suoi valori e la sua storia mi hanno ispirato a dedicare tutte le mie energie e determinazione per portarla a nuovi livelli. Da quando ho assunto questo ruolo, ho stabilito un obiettivo chiaro: portare il Marsala 1912 al livello successivo. Ciò significa che dobbiamo rafforzare la squadra sia dentro che fuori dal campo. Il successo non arriva da solo, ma attraverso duro lavoro, pianificazione strategica e dedizione. Credo fermamente che i giovani giocatori siano il futuro della nostra squadra e dobbiamo fornire loro tutti gli strumenti e le opportunità per eccellere. Le nostre strutture vengono costantemente migliorate e collaboriamo con i migliori allenatori e specialisti per garantire che i nostri giocatori ricevano la migliore formazione e guida possibile”.

Curatolo parla anche dell’importanza di avere una stabilità finanziaria e per questo si sta lavorando duramente, per assicurare nuove sponsorizzazioni e sviluppare le attività commerciali: “Il supporto dei nostri tifosi è inestimabile e dobbiamo dare loro ogni motivo per essere orgogliosi della nostra squadra. La comunicazione con i nostri tifosi è qualcosa che mi preoccupa particolarmente. Voglio assicurarmi che il Marsala 1912 sia una squadra che abbraccia la sua comunità e risponde alle sue aspettative. I nostri tifosi sono l’anima della squadra e voglio assicurarmi che le loro voci vengano ascoltate e prese in considerazione in ogni decisione che prendiamo. Con forza, determinazione e coerenza, sono sicuro che raggiungeremo i nostri obiettivi. Il percorso può essere difficile, ma con il vostro supporto e il nostro impegno, niente è impossibile”, dice infine Curatolo.