Il cortometraggio del ‘Damiani’ di Marsala vince il Premio Aias al Giffoni Film Festival￼

Il 2024 è stato l’anno delle premiazioni, dei successi e degli eventi importanti per l’Istituto Agrario e Alberghiero “Abele Damiani” diretto da Domenico Pocorobba: il primo premio all’VIII Concorso Enologico del Vinitaly con il vino Zibibbo e lo svolgimento del XIV Congresso Nazionale degli Istituti Agrari nel nostro Istituto. L’ultimo successo riguarda la 54° edizione del Giffoni Film Festival, la cornice ideale per la premiazione al concorso creativo indetto dall’Aias Nazionale, in occasione dei 70 anni di attività, con il cortometraggio “La gara delle torte”, girato nei laboratori enogastronomici della scuola che per l’occasione si sono trasformati in set cinematografico, prodotto finale di un corso di drammatizzazione scenica dal titolo “A scuola di cinema e teatro” che rientra tra le attività del Progetto PNRR “Giro di Boa”, finalizzato alla prevenzione e al contrasto della dispersione scolastica. Un corso diretto dall’esperto esterno Francesco Torre, attore e produttore cinematografico della 3PointsProductions, direttore artistico del Trapani Film Festival e coordinato dalla docente Matilde Sciarrino. Il corto, scritto e diretto da Torre, vede l’importante supporto del regista e socio Michael C. Allen.

Francesco Torre e Michael C. Allen

“Ringrazio la scuola per la fiducia concessa e per la disponibilità nell’utilizzo di alcuni luoghi esclusivi come le cucine, a cui possono accedere normalmente solo docenti e studenti dell’Alberghiero. Siamo contenti del riconoscimento perchè abbiamo ottenuto un risultato con tematiche difficili e i ragazzi disabili hanno reagito agli input del Cinema. Io e Michael – continua Torre – non ci fermeremo con la formazione in ambito cinematografico e nel nostro futuro c’è l’idea di creare un laboratorio nelle accademie per mettere le basi per creare il pubblico o i lavoratori del cinema di domani. Grazie a tutti gli studenti che hanno partecipato al corto, prendendo sul serio anche le fasi di pre e post produzione, cercheremo di organizzare un evento con l’inizio del nuovo anno scolastico e un dibattito sulla tematica del cortometraggio. Saremo felici di accompagnare questi ragazzi in altre esperienze”.

Il corto, incentrato sui temi della diversità, della disabilità e del bullismo, è risultato tra i vincitori al concorso “Abbattiamo le barriere”, proposto dall’Aias in collaborazione con il Giffoni Film Festival, per aver saputo dare voce “… attraverso le immagini e le parole, a chi spesso non viene neppure ascoltato, a chi è invisibile e talvolta discriminato, offrendo un messaggio di speranza e di inclusione”. Al concorso creativo hanno partecipato più di 500 scuole e circa 12.000 studenti. Le alunne del “Damiani” protagoniste del corto Marianna e Manila Cordaro, con la loro insegnante Stefania Pellegrino e l’educatrice Aias Flavia Gerardi, sono state premiate sul palco del Festival proprio dall’Associazione Italiana Assistenza Spastici. Durante le riprese, il coinvolgimento dei genitori e del personale docente e ATA, ha contribuito a creare un clima che ha favorito la socializzazione e l’integrazione.