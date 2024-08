Dopo la vicenda degli schiamazzi notturni e degli atteggiamenti preoccupanti di gruppi di bulli al Biscione, la consigliera comunale di opposizione Marcella Pellegrino, torna a porre l’attenzione sulla situazione in cui versa il cimitero di Petrosino che necessita di una maggiore pulizia. “Mi sono recati personalmente presso il cimitero e ho notato i rubinetti che perdono ininterrottamente, quando invece il Comune invita i cittadini a non sprecare l’acqua per problemi di siccità – afferma Pellegrino -. Si invitano altresì i cittadini a pulire i loro terreni per il rischio incendi ma il cimitero è pieno di erbacce e rifiuti abbandonati nell’erba incolta. Inoltre nei viali ci sono escrementi di topo e uccelli. Ad oggi non ho avuto nessuna risposta nè scritta nè verbale da parte dell’Amministrazione comunale nonostante le diverse Pec inviate e le interrogazioni effettuate in Consiglio comunale”.