Shock da Ground a Marsala: tutti i risultati

A Marsala, Malaka Team (Torneo Maschile) e Tigu 3×3 (Femminile) vincono il Torneo Shock da Gound dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024, il circuito dedicato all’attività 3×3 Open, maschile e femminile, organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro in collaborazione con Master Group Sport. Lo Shock da Ground era l’ultimo torneo della categoria Master prima delle Estathé 3×3 Italia Finals che si giocheranno a Cesenatico il 2 e 3 agosto e che assegneranno i titoli di Campioni d’Italia 2024. Per lo Shock da Ground, evento che da oltre 10 anni aggrega appassionati e amanti dello streetball, era il debutto all’interno del circuito federale nella categoria Master dopo una stagione da “Classic” (2021) e due da “Top” (2022 e 2023).

Nel Torneo Maschile, la squadra padrona di casa (Alessio Donadoni, Giordano Durante, Vincenzo Guaiana, Dimitri Klyuchnyk) ha sconfitto 21-16 i Tortona Evolution 3×3 (Dario Gay, Flavio Gay, Michael Lemmi), squadra capolista del ranking dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2024. Nel Torneo Femminile le Tigu 3×3 (Cecilia Albano, Eliana Carbonell, Marcella Filippi) hanno avuto la meglio in finale sulle All Star 3×3 (Valentina Barbieri, Caterina Gilli, Valentina Sestito) 22-15. Vincenzo Guaiana (Malaka Team) MPV del Torneo Maschile, Cecilia Albano (Tigu 3×3) di quello Femminile. Il premio Fair Play è andato Beatrice Moisa (The Goat). lay by Play e statistiche delle gare (categorie Master e Top e Finals) dell’Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit su FIP Stats.

Tutti gli aggiornamenti sul circuito disponibili sul sito ufficiale 3x3italia.fip.it, sulla pagina Instagram 3x3italiaofficial e su quella Facebook 3×3 Italia (hashtag ufficiali #3x3Italia e #3x3Estathé). Per il terzo anno il title Sponsor del circuito 3×3 Italia è Estathé, marchio del Gruppo Ferrero che condivide con la FIP i valori fondamentali di lealtà, rispetto e integrità che sarà presente in tutte le iniziative e le tappe del circuito 2024. Nel corso di tutto il tour estivo, Estathé intrattiene il pubblico di appassionati e turisti con la sua irrefrenabile allegria e voglia di divertirsi, proponendo animazioni e giochi a premi e rinfrescando tutti con il suo gusto unico ed inconfondibile. Parallelamente al Torneo Master, lo Shock da Ground ha ospitato anche le Finali Regionali Giovanili 3×3 organizzate dal Comitato Regionale FIP Sicilia.