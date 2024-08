Si ritrova dopo 40 anni la 5A del Commerciale Garibaldi

Il 22 luglio un tuffo nel passato: dopo 40 anni dal diploma, gli ex compagni di scuola della 5A 1984 dell’Istituto Tecnico Commerciale “G. Garibaldi” si sono ritrovati per rivivere emozioni e ricordi in un ristorante marsalese. L’incontro è stato un’occasione per riallacciare vecchi rapporti e condividere le esperienze di una vita. Hanno partecipato: Daniela, Giacomo (venuto da Genova per l’occasione), Paola, Salvatore, Giusy, Franco, Enza, Emanuele, Eleonora, Roberto e Mariella. L’amicizia che nasce sui banchi di scuola è un tesoro che dura nel tempo.