Ai Quattro canti di Castellammare posizionata una riproduzione in legno della corona di Maria SS del Soccorso

Una riproduzione in legno della corona di Maria Santissima del Soccorso, Patrona di Castellammare del Golfo, posizionata ai “Quattro canti”, in pieno centro storico. Giovedì 1° agosto, dopo la messa delle ore 18,30, l’opera artigianale della comunità parrocchiale della chiesa Madre, è stata trasporta in corteo dalla Chiesa ai “Quattro canti” dove è stata issata ed illuminata. L’iniziativa avvia i 21 giorni in cui la comunità celebra la Madonna, con la ripresa di una vecchia tradizione risalente a circa 70 anni fa.

Lo scorso anno, dopo il gemellaggio con Sambuca di Sicilia una delle undici corone era stata “prestata” a Castellammare del Golfo in occasione del 225º anniversario dell’incoronazione della Madonna del Soccorso e del bambino, avvenuta dopo la concessione del Vaticano di due corone d’oro, per i miracoli compiuti da Maria Santissima del Soccorso. Illuminata e posizionata ai “quattro canti” in onore della Patrona di Castellammare del Golfo, la corona è stata quindi restituita alla città di Sambuca e adesso la comunità ne ha realizzata una sua personale, progettata e messa in opera dall’ artista Cristoforo Ancona, membro della comunità chiesa Madre.