A Favignana Egadi Euphoria, il 12 agosto musica con “Rosa di Bocca”

Grande successo di pubblico per la prima serata di Egadi Euphoria: un viaggio di suoni e colori nelle Isole Egadi nei Giardini di Palazzo Florio a Favignana, per l’esibizione del duo formato da Gino De Vita, alla chitarra, e Fausto Beccalossi, al bandoneón, in TANGAMENTE, un omaggio al tango argentino con un repertorio che spaziava dai classici di Astor Piazzolla e Carlos Gardel a composizioni originali. Un evento realizzato dalla Pro Loco Isole Egadi, presieduta da Massimo Saladino, con il sostegno del Comune di Favignana-Isole Egadi, con la direzione artistica di Filippo Peralta, e che coinvolge musicisti di altissimo profilo.

Il prossimo appuntamento è in programma il 12 agosto, alle ore 21.30 sempre ai Giardini di Palazzo Florio con Rosa di Bocca, Omaggio a Rosa Balistreri, con Enrica Crimi e Maurizio D’Aguanno. Un tributo alla grande cantautrice siciliana Rosa Balistreri, interpretato dalla talentuosa Enrica Crimi. Canzoni tradizionali e inedite che celebrano la potenza della parola e l’indipendenza femminile. Soddisfatti ieri il presidente Saladino, per la riuscita della manifestazione, e il vice sindaco delle Isole Egadi, Ignazio Galuppo.