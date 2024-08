Il Consiglio comunale delle Egadi dice sì: la tassa sui rifiuti non aumenterà

Resteranno invariate anche per il 2024 le tariffe della TARI nelle isole Egadi. Su proposta dei consiglieri Pietro Giangrasso, Ignazio Galuppo, Ramona Aloia e Stefania Bevilacqua, del Gruppo “Vivere le Egadi”, il Consiglio comunale di Favignana ha approvato ieri un emendamento che consente di destinare la somma di settecentomila euro degli introiti del contributo di sbarco a copertura di parte dei costi di gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti. Il 18 luglio scorso lo stesso Consiglio comunale aveva bocciato la delibera della Giunta comunale negando l’utilizzo dei fondi. Una decisione che avrebbe comportato, senza un correttivo, un aumento del 50 per cento delle tariffe con un aggravio dei costi per gli utenti.

“Il Consiglio comunale ha posto rimedio al grave errore commesso da alcuni consiglieri che, nella precedente seduta, avevano deciso di bocciare la proposta della Giunta impedendone l’approvazione”, dichiara il sindaco Francesco Forgione. “Grazie all’emendamento del Gruppo Vivere le Egadi, approvato all’unanimità, si ritorna alla tariffe originarie proposte dall’Amministrazione e si pone fine a un percorso travagliato che aveva posto i cittadini in grave apprensione. Voglio ringraziare l’intero Consiglio comunale che ha preso consapevolezza della necessità di superare l’errore commesso, nell’interesse generale della cittadinanza, dei proprietari di case, delle categorie produttive e delle famiglie delle nostre isole”.