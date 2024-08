Caronte non molla: prosegue l’ondata di caldo torrido in Sicilia

Nessuna speranza per chi sperava in un abbassamento delle temperature dopo il caldo torrido di queste settimane. L’anticiclone africano continua a non dare tregua all’Italia, tanto che nel bollettino informativo inviato dal Ministero della Salute sono inseriti ben dieci casi di bollino rosso nelle principali città italiane per la giornata di domani, venerdì 2 agosto. In Sicilia “bollino giallo” per Palermo, Catania e Messina, con temperature percepite comprese tra 35 e 39°C. La Protezione Civile Regionale ha proclamato l’allerta arancione per incendi e ondate di calore in tutte e nove le province dell’isola, alla luce delle temperature ancora elevate (o molto elevate, specie sul versante centro-meridionale). I venti saranno deboli o localmente moderati, prevalentemente dai quadranti orientali. Per i meteorologi non c’è da aspettarsi variazioni particolari nel week-end. La situazione dovrebbe mantenersi stabile almeno fino all’inizio della prossima settimana.