Abbandono rifiuti, intensificati i controlli ad Erice

La Polizia Municipale di Erice, nell’ambito delle operazioni di contrasto all’abbandono indiscriminato di rifiuti messe in atto dal Comune, sta portando avanti attività di verifica del rispetto delle norme in materia ambientale, oltre che di monitoraggio e controllo del territorio comunale sul corretto conferimento.

Nel corso dell’ultimo mese, il Nucleo Polizia Ambientale della Corpo della Polizia Municipale di Erice, che è diretta dal Comandante dott. Giacomo Ippolito, ha individuato altri 15 trasgressori. Per 11, accusati di abbandono dei rifiuti, è scattata la comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica di Trapani. Altri 4 soggetti hanno invece avuto comminata una sanzione amministrativa per mancata differenziazione. Ulteriori situazioni sono in corso di verifica e sono oggetto di indagini. L’identificazione dei contravventori è stata possibile anche grazie all’utilizzo delle telecamere mobili, nell’ambito di una più ampia strategia di monitoraggio. Si ricorda che la legge 137/2023 stabilisce, analogamente a quanto già era previsto per le imprese e per i responsabili di enti, l’applicazione di un’ammenda penale – non più una sanzione amministrativa – nei confronti dei semplici cittadini che abbandonano rifiuti; l’ammenda oscilla tra 1.000 e 10.000 euro e la pena è aumentata del doppio in caso di rifiuti pericolosi.

«Dover comunicare tali notizie è per noi motivo di rammarico – commentano la sindaca Daniela Toscano e l’assessore Paolo Genco –. L’abbandono dei rifiuti rappresenta infatti un comportamento diffuso inaccettabile, incivile e nocivo, non soltanto per l’ambiente, ma anche per la qualità della vita, ed è un danno all’immagine per Erice e per tutti noi. Erice merita di essere rispettata e mantenuta pulita, e non possiamo più tollerare che pochi, irresponsabili, individui ne deturpino l’aspetto e ne compromettano la vivibilità. Con grandi sacrifici, stiamo davvero lottando con tutte le nostre forze e con tutti i mezzi a nostra disposizione su tanti fronti, e presto, col nuovo sistema di videosorveglianza, il controllo del territorio sarà ancora più capillare e attento. Ci vediamo costretti a richiamare l’attenzione di tutti su questo problema: separiamo i rifiuti e non sporchiamo il nostro territorio. Ringraziando la nostra Polizia municipale per i controlli e le sanzioni che saranno sempre più serrati, ed i cittadini che, con senso civico, si adeguano alle regole e contribuiscono al mantenimento del decoro urbano, invitiamo tutti a collaborare, segnalando eventuali casi di abbandoni agli organi competenti, e a non affidarsi a soggetti improvvisati per lo sgombero e per il trasporto dei rifiuti ingombranti. Confidiamo nel senso di responsabilità e nell’amore per il nostro territorio. Soltanto con l’aiuto di tutti potremo combattere questa piaga e restituire alla nostra città il decoro che merita».