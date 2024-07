Marsala Volley: arriva una palleggiatrice, riconfermata Giulia Caserta

Mercato 2024/25 agli sgoccioli per il Marsala Volley che pone l’accento sulle acquisizioni per il roster che giocherà l’imminente Campionato serie B1 di Volley femminile garantendosi le prestazioni sportive della giovane palleggiatrice Gabriella Maria Guastella. La giocatrice siciliana, classe 2006, divide le giovanili, nel 2020/21 e 2021/22 tra la Pvt Modica e la Planet Volley Catania giocando anche i campionati di serie C e di B2. Sarà l’esperienza che nella stagione 2022/23 la farà trasferire in Veneto nel Vicenza Volley dove vestirà le maglie dell’under 18 e della B2. Nelle finali nazionali di quell’anno conquisterà il 12° posto under 18. Nella scorsa stagione è tornata in Sicilia tra le file del Catania Volley giocando la B2. E’ una conferma l’ultima operazione di mercato. Resta in azzurro la centrale Giulia Caserta.

La giocatrice piemontese, classe 1999, giunge alla società cara al Presidente Massimo Alloro già nel 2020/21 rimanendovi per due stagioni di serie A2 che serviranno a certificarne la permanenza in terra lilibetana sino ad oggi. Giulia Caserta compie i suoi primi passi nelle giovanili del Pinerolo giocando, nei vari anni, in serie sempre più importanti sino alla B1 quando nella stagione 2018/19 ne vincerà il campionato approdando in A2. Nella stagione successiva si sposterà a Martignacco, sempre in A2, e nella successiva il Marsala Volley la vorrà per due stagioni consecutive, la 2020/21 e la 2021/22. L’anno successivo, rimarrà a Marsala ma in B1 con la Fly Volley dove giocherà un ottimo campionato grazie alla verve atletica che la contraddistingue da sempre. Nella scorsa stagione, con la maglia del Marsala Volley, i punti conquistati sul campo la consacrano una delle migliori centrali del torneo.