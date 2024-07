I medici di Marsala acquistano una carrozzina per disabili

L’associazione guidata da Battista Figlioli la affiderà al lido Playa De Rio.

Si terrà domenica prossima 4 agosto 2024 al lido Playa del Rio alle ore 11, nella parte nord del litorale marsalese, la consegna di una carrozzina per disabili al gestore del locale. Sarà destinata a quanti, impossibilitati per ragioni fisiche a raggiungere la spiaggia autonomamente, la volessero richiedere, naturalmente gratuitamente, per riconsegnarla al gestore del locale al termine dell’utilizzo.

L’iniziativa è a cura dell’Associazione Medico Chirurgica Lilibetana di Marsala guidata dal dottore Battista Figlioli.