I due Musumeci

In diversi film i protagonisti sono due gemelli, naturalmente interpretati dallo stesso attore. In altri abbiamo visto due protagonisti che hanno la faccia dello stesso attore pur ricoprendo ruoli diversi (se non andiamo errati ce n’è uno con Totò).

Esiste anche in politica una caso che se non è di omonimia è con trama, non so se ci capite, teatrale. Nello Musumeci ministro della Protezione civile e Nello Musumeci ex governatore della Sicilia non sono la stessa persona, ci siamo illusi e li abbiamo confusi. Hanno lo stesso nome, hanno tratti somatici da fratelli gemelli, parlano con la stessa inflessione dialettale ( catanese puro…) ma sono due persone completamente diverse. Di più: Musumeci ministro è stato numerose volte critico verso il Musumeci ex governatore anche se non lo ha mai citato esplicitamente. L’ultimo affondo polemico è di qualche giorno fa.

“Negli anni passati non c’è mai stata una programmazione seria sulla crisi idrica. Abbiamo sprecato e mortificato l’acqua e oggi l’acqua si prende la sua rivincita. Bisogna capire come fare per conservare l’acqua piovana, servono infrastrutture adatte e capaci”, ha dichiarato il Nello membro del governo Meloni. Lo stesso ministro ad aprile, durante un suo ampio ragionamento (!?) sugli incendi e sul ruolo della protezione civile, di cui è titolare per scelta meloniana, argomentava: “Fare prevenzione purtroppo non significa tagliare i nastri. E in questo Paese se non si taglia un nastro si rinuncia ad aprire un cantiere”.

Come non leggere nelle sue parole due dolorosissime bacchettate al governatore Musumeci già presidente della Regione siciliana che, risultati alla mano, fu incapace di affrontare seriamente l’emergenza idrica ma al contempo grande collezionista di inaugurazioni. Al momento l’ex governatore dell’Isola non ha ancora replicato al suo, come dire, omologo. Ma un nostro amico che lo(i) conosce bene è certo che prima o poi si farà vivo perché non venga ulteriormente oltraggiata la memoria del suo operato. E chissà se, intanto, il Musumeci ministro non avrà da ridire pure sulle orrende fontane fatte installare dal Musumeci governatore davanti a Palazzo d’Orleans. E via così, Musumeci intervenendo, bis…