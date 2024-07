Ad Alcamo avviati i lavori per attingere acqua potabile dal pozzo di contrada Billiemi

Nei giorni scorsi il Comune di Alcamo e la società Acqua Rakali Partinico società cooperativa ar.l. hanno siglato il contratto di affitto commerciale, per la durata di 9 anni, delle infrastrutture per la derivazione di acqua per uso consumo umano dal pozzo ARP 2 sito in contrada Billiemi (Monreale) per l’approvvigionamento idropotabile della città di Alcamo.

“Proprio stamattina – dichiara l’assessore al servizio idrico integrato Vittorio Ferro – è arrivato dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e Mobilità l’autorizzazione all’attingimento dal pozzo Rakali 2 che ci permetterà di avere 20 l/sec in più che si sommano ai 10 l/s che attingiamo già dal pozzo Rakali 1. Nel frattempo i lavori per la realizzazione delle opere erano già stati avviati in quanto autorizzati in precedenza alla Soc. Coop. Acqua Rakali, ultimati i lavori per convogliare l’acqua del pozzo dal bottino Billiemi, si potrà effettuare l’attingimento in favore del nostro comune ed avere una maggiore disponibilità d’acqua per l’approvvigionamento idrico complessivo”.

“L’acqua di Rakali – continua l’Assessore – andrà a sommarsi ai gruppi sorgentizi Cannizzaro-Chiusa-Dammusi-Mirto che si attestano annualmente su una portata media di circa l/sec 70, che nel periodo di magra si riduce ulteriormente di circa il 50 % creando l’attuale situazione di emergenza idrica cittadina; ed ancora, in quest’ultimo periodo si sono verificate svariate rotture delle condotte del gestore di sovra ambito (Siciliacque), che rifornisce in parte il nostro Comune, che ha comportato una dilazione eccessiva dei turni che ha stressato ulteriormente il sistema, rendendo insufficiente la capacità del trasporto sostitutivo a mezzo autobotte. Conclude l’Assessore aver ottenuto l’ok per attingere al bottino Billiemi in un breve lasso di tempo dopo la firma del contratto è il risultato del lavoro e dell’impegno di tutta la Giunta e degli uffici che ringrazio, è un passo avanti per dare sollievo alla cittadinanza”.

Con questa opera rispetto alla quale lavoriamo da mesi – afferma il Sindaco Domenico Surdi – non soltanto contribuiremo a ridurre i disagi attuali che sta vivendo la città, ma si tratta di un ulteriore tassello che va nella prospettiva di risolvere, nel lungo periodo, i problemi di approvvigionamento idrico cittadino, perché grazie a questo attingimento potenzieremo di altri 20 l/s la portata complessiva in città. E’ una soluzione che si affianca ai lavori attuali di Sicilacque sulla 113, che poi saranno portati a termine da ANAS, per consentire di mettere al sicuro l’approvvigionamento stesso di Siciliacque che auspichiamo di poter potenziare; ed infine, stiamo lavorando per il potenziamento del sistema di pompaggio di Cannizzaro, con un finanziamento della Protezione Civile Regionale. Grazie a questi tre interventi – conclude il Sindaco – mitigheremo la criticità e avremo nel tempo una turnazione regolare per l’intero territorio comunale. Un ringraziamento a quanti hanno collaborato e continuano a farlo, la partnership con il consorzio Rakali continua a dare i suoi frutti”.