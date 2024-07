Musica e talk in Piazza, torna ad Alcamo l’Alcart Festival

Torna Alcart Festival, la manifestazione culturale organizzata, con il patrocinio del Comune di Alcamo, dall’associazione Creattiva che, da tanti anni, propone un cartellone di grande interesse e sempre maggiore successo. Tanti gli eventi che spaziano dai talks alle mostre d’arte ai concerti; il festival è diviso in due parti: l’Art Festival, in piazza Ciullo e il Sound Festival, il 2 e 3 agosto, presso le ex cave Orto di Ballo.

Riflessione sui temi di grande attualità, musica, fotografia insieme ad arte e tradizione sono l’anima del Festival che non è solo ‘un palcoscenico’, ma promuove e diffonde la cultura, la diversità e la legalità tra i giovani e non solo. La quattordicesima edizione di Alcart Festival vede tre mostre fotografiche e altrettanti talks che toccano il tema delle “Metamorfosi” (dal greco metamòrphosis ‘trasformazione’); una riflessione socioculturale sulle metamorfosi in ogni senso: personale, territoriale, con gli altri e la natura. Oltre ai talks, la Fotografia, attraverso la lente di un obiettivo, aiuterà a interpretare il tema complesso e stimolante delle metamorfosi. Dopo l’incontro sulla questione palestinese lo scorso 30 luglio e il talk “Essere umano, essere vegetale” del 31, si prosegue con gli altri eventi:

1 Agosto Piazza Ciullo e Collegio dei Gesuiti

Talk (18:30-20) – La questione di genere

Una riflessione sulla parola e sulla disparità di genere per una società più includente. Interverranno: Camilla Ferrario, divulgatrice scientifica e autrice di Will Media; Claudia Faiza, economista esperta in studi di genere e delle donne, presidente dell’associazione Mala Fimmina; Fausto Podavini, fotogiornalista freelance specializzato in tematiche sociali e ambientali; a moderare sarà: Marcello Contento (Alqamah)

Mostra Fotografica Fausto Podavini – “Chiamami con il mio nome”

È un progetto work in progress sull’identità di genere. È la storia di Greta e di tanti adolescenti che, oggi in Italia, affrontano un percorso di riconoscimento di genere, difficile e in salita, a causa di burocrazie e mancanza di consapevolezza. Greta, oggi diciasettenne, vive la disforia di genere, è nata gemella del fratello Paolo ed alla nascita ad entrambi è stata assegnata l’identità maschile. Ma fin dai tre anni Greta ha sentito dentro di sé il disagio di un corpo maschile che non ha mai sentito suo. ‘Chiamami con il mio nome’ è un lavoro fotografico, iniziato durante la prima battaglia fatta da Greta e dai suoi genitori e legata al riconoscimento del nuovo status e del nuovo nome. Un primo passo in un percorso tortuoso che conduce al riconoscimento di diritti e libertà di scelta. La disforia di genere in Italia interessa oltre 4000 persone e, in media, sono necessari 5 anni per ottenere il cambio di genere all’anagrafe.

CONCERTI (LINEUP) (ticket entry) Teatro Ex Cave Orto di Ballo

2 AGOSTO – ore 20 (apertura cancelli ore 18.30)

BIGMAMA, Sangue Summer Tour ‘24, presenta il nuovo album “Sangue” (2024), (live)

POPULOUS, (dj set)

CLAP! CLAP!, visual & audio show, (live)

LATTEO, (live)

FLUIDAE presents LA BEK, (dj set)

AZIONISTI VIENNESI, vincitori del Contest “Be Alcart”, (live)

3 AGOSTO – ore 20 (apertura cancelli ore 18.30)

SARAFINE, vincitrice di X FACTOR 2023, (live)

IVREATRONIC, Leonar & Enea Pascal, (dj set)

OKGIORGIO, (live)

CIRCLE BELUGA, Pithree & Baldo Cottone, (dj set)

MEET US, Marco Gaz & Roberto Crescenti, (dj set)

AMORE AUDIO, vincitori del Contest “Be Alcart”, (live)