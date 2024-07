Sciacca ospita il Google Camp 2024, attesi Zuckerberg, Blair, Draghi, Elkann. A Birgi boom di aerei privati

Il Verdura Resort di Sciacca si prepara ad ospitare il Google Camp 2024, un evento esclusivo che riunirà i leader del mondo digitale per discutere sull’intelligenza artificiale. Dopo le edizioni del 2015 e del 2016, che hanno visto la Valle dei Templi come scenario di sfarzose cene di gala, il Google Camp ha optato per un approccio più riservato, concentrando le attività all’interno del resort. Tra gli ospiti annunciati, figure di spicco come John Elkann, Katharine Hayhoe, astrofisica e climatologa canadese, e Mark Zuckerberg, proprietario di Meta, che si trova in vacanza in Sicilia. Tra i vip attesi anche Delphine Arnault, vice presidente di Louis Vuitton e amministratrice delegata di Dior. Non è ancora confermata la presenza di Lady Gaga, che dovrebbe esibirsi durante la cena di gala in programma tra lunedì e martedì.

Il Google Camp 2024 vedrà la partecipazione di personalità di spicco anche come Mario Draghi, Christine Lagarde, Tony Blair. L’evento si concentrerà sul tema dell’intelligenza artificiale, con discussioni e dibattiti che coinvolgeranno i più importanti esperti del settore. Il territorio di Menfi sarà coinvolto in alcune attività collaterali, offrendo agli ospiti momenti di relax e cultura. Visite guidate in una rinomata cantina locale e passeggiate nelle pittoresche spiagge di Menfi sono tra le attività previste.

Gli arrivi degli ospiti sono già iniziati. Un B787-8 Dreamliner VIP in uso a una multinazionale coreana è atterrato a Palermo, proveniente da Parigi. Nei prossimi giorni, altri aerei con a bordo i partecipanti al Google Camp arriveranno a Palermo e all’aeroporto di Trapani-Birgi dove già si possono vedere da giorni aerei privati in pista.