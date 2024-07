“RipuliAmo Pantelleria”, iniziativa ecologica organizzata dal comune

Il Comune di Pantelleria invita visitatori, cittadini e associazioni, a partecipare alla campagna “RipuliAmo Pantelleria”, un’iniziativa che mira a dimostrare l’amore dei cittadini per Pantelleria attraverso un’azione concreta di pulizia e decoro ambientale.

La campagna vedrà la partecipazione volontaria di tutti coloro che aderiranno all’iniziativa, uniti con un unico obiettivo: rendere Pantelleria ancora più bella e accogliente.

L’evento si terrà domenica 4 agosto dalle 08.00 alle 10.00 a Punta San Leonardo. Durante queste due ore, i partecipanti si dedicheranno alla pulizia della zona, contribuendo a preservare la bellezza naturale del territorio.



“RipuliAmo Pantelleria non è solo un evento di pulizia, ma una vera e propria dimostrazione d’amore per la nostra isola ha detto il sindaco Fabrizio d’Ancona-. Sarà bello vedere cittadini e associazioni collaborare insieme per la tutela del nostro territorio con entusiasmo e impegno.

A nome di tutta l’Amministrazione Comunale invito tutti a partecipare e a condividere questo momento di comunità e dedizione”.