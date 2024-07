Raccolta lampadine, Ecolamp: “Due tonnellate nel trapanese”

Nel corso del primo semestre 2024, Ecolamp ha gestito in tutta Italia 1.545 tonnellate di Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE). In particolare il Consorzio, specializzato nel corretto recupero e smaltimento dei RAEE del settore illumino-tecnico, ha avviato a riciclo 800 tonnellate di piccoli elettrodomestici, elettronica di consumo, apparecchi di illuminazione e pannelli fotovoltaici a fine vita (raggruppamento R4), e 745 tonnellate di sorgenti luminose esauste (raggruppamento R5). Dati che evidenziano complessivamente una crescita del 14% della raccolta Ecolamp rispetto al primo semestre del 2023. In Sicilia, nel primo semestre del 2024 sono state avviate a riciclo 22 tonnellate di sorgenti luminose. Nello specifico, la Provincia di Trapani ha raccolto 2 tonnellate di lampadine, solo dietro a Catania, la più virtuosa, Palermo e Ragusa e al pari di Siracusa.