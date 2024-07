Al Parco archeologico di Selinunte “Da Nick a Chick” con Fabio Gandolfo Jazz Band

Nell’incantevole scenario del Parco Archeologico di Selinunte, ai piedi del tempio di Era, il 2 agosto alle 21:30 Fabio Gandolfo e la sua Jazz Band porteranno in scena lo spettacolo “Da Nick a Chick, storie di Jazz e di Siciliani”, un vero e proprio viaggio emozionante tra le note di brani che hanno fatto storia è che per noi siciliani rappresentano ancor di più un momento di orgoglio e di legame indissolubile con un sound in grado di toccare l’anima.

Lo spettacolo rende omaggio, attraverso la musica e le parole, alle origini siciliane del Jazz e dello Swing avvalendosi di un linguaggio, come la musica ed il Jazz in particolar modo, che è allo stesso tempo simbolo di integrazione, di incontro, di condivisione. Uno spettacolo che presenterà una raccolta di brani di Nick La Rocca, Louis Prima, Chick Corea, e non solo, e che grazie alle “contaminazioni” ed alla “incursioni” mediterranee proposte dalla band e dalla splendida voce di Lucrezia Benigno, il tutto arricchito dalle presentazioni del Maestro Fabio Gandolfo che ci farà apprezzare origini ed aneddoti che accompagnano molti di questi capolavori.

Un repertorio gradevole, pensato per chi ama il Jazz e lo Swing ma anche per chi vuole semplicemente “prendere” dalla magia di suoni in grado di suscitare emozioni, di raccontare luoghi, ricordi, attimi di puro abbandono. On stage: Fabio Gandolfo al pianoforte, Miche Pantaleo alla chitarra, Giacomo Bertuglia al contrabbasso, Giuseppe Madonia alla batteria, Benedetto Amoroso alla tromba, Marcello Cinà al sax, Salvatore pizzurro al trombone e la voce di Lucrezia Benigno. Prevendite presso il sito www.coopculture.it sezione eventi, o presso il botteghino del parco Archeologico sino ad esaurimento posti. Una produzione Soleras in collaborazione con l’Officina Artistica “Carpe Diem” di Marsala. Uno speciale ringraziamento a Coopculture ed al Parco Archeologico di Selinunte. Per info e promozioni: 392 3499 760.