Oltre 60 incontri e grande pubblico: si chiude a Marsala ‘Il mare colore dei libri’ 

Oltre 60 incontri, 9 editori, 18 partner culturali, 5 media partner, 5 main sponsor e 3 direttori artistici per un grande pubblico attento e partecipe. Sono i numeri del Festival ‘Il mare colore dei libri che alla sua quarta edizione celebra l’editoria contemporanea e indipendente. Una tre giorni – dal 26 al 28 luglio – vissuta a pieno all’interno di uno dei luoghi culturali per eccellenza della Città di Marsala: il Complesso Monumentale San Pietro. Ogni giorno 4 incontri, presentazioni di libri, reading, in contemporanea in 4 luoghi diversi, 4 ogni ora dalle 18 alle 21, dove tra i protagonisti del festival, oltre ai tanti scrittori e scrittrici della casa editrice promotrice Navarra Editore, anche tanti autori delle società editoriali presenti con i loro stand e di altre realtà nazionali. Occhi puntati su Giuseppina Torregrossa, Attilio Bolzoni, Giuseppe Culicchia, Eleonora Lombardo, Maurizio Carta, Marinella Manicardi e tanti autori, alcuni veterani, altri alla prima opera. E poi la musica.

La musica non è mancata ed ha fatto da immaginifico sfondo ad una rassegna che ha voluto rendere omaggio al compianto sociologo Danilo Dolci e ad una figura storica del giornalismo lilybetano a 20 anni dalla morte, Nino Culicchia, pioniere degli uffici stampa comunali siciliani. Si consolida quest’anno come mai nelle precedenti edizioni de ‘Il mare colore dei libri’, l’area kids dedicata ai piccoli lettori e alle loro famiglie. Matilde Treno ha coordinato le attività assieme alle volontarie di ‘Nati per leggere’ nella sede dell’ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna grazie ai partner: Associazione Famiglie Persone Down, Il Circoletto, ‘Troviamoci in campo’, ‘Accanto a donne e bambini’, Studio Pedagogico Le Magnolie, ‘For You For All – Officine Inclusive, Club Mini Lettori con Libreria Mondadori Marsala, Biblioteca comunale di Marsala. “Realizzare il programma dell’area Kids de Il mare colore dei libri ha impiegato l’impegno di tante agenzie educative presenti e operanti nel territorio, sottolinea Matilde Treno, ma in particolare ci sono alcune persone che silenziosamente sono state preziose e operose. Perciò ringrazio in maniera speciale mio marito e le mie figlie Carlo, Marta e Miriam Pavia e le mie preziose educatrici Luana Giacalone e Angela Di Stefano“.

Il Festival è stato promosso da Navarra Editore con il patrocinio del Comune di Marsala. La direzione artistica è stata curata da Ottavio Navarra, Paolo Navarra e Michaela Di Caprio. L’ufficio stampa è stato curato da Claudia Marchetti.

‘Il mare colore dei libri’ continua a trovare la sua forza vitale nelle tante collaborazioni e nel coinvolgimento attivo di tante energie e talenti operanti nella città. Il ringraziamento più grande, affermano i direttori artistici, è rivolto a tutti loro. Un grazie speciale al supporto fotografico di Salvatore Sinatra e Tiziana Barraco, all’artista Francesca Genna, a Annarita Calabrese, a tutto lo splendido gruppo dei volontari, alla consulenza di Francesco Vinci. Grazie a Milena Cudia, direttrice della biblioteca comunale e a tutto il personale. Grazie a Renato Alongi della Rete Bibliotecaria BiblioTP, a Ninny Bornice, a Piero Pellegrino, alla regista Patrizia Sileoni. Grazie al prof. Rosario Bonura e al suo giardino degli alberi sospesi. Grazie a Giuseppina Pavia, a Vito Calvaruso. E grazie ancora a Totò Nocera, a Renato Polizzi, a Daniele Ienna, a tutto il team dell’associazione Nonovento. Infine un ringraziamento a tutto il personale del Comune di Marsala che ci ha supportato in ogni aspetto ed esigenza. Un grazie speciale alla dottoressa Letizia Di Girolamo. Grazie di cuore a tutto lo splendido personale del Complesso monumentale di San Pietro per averci fatto sentire a casa nostra. Senza il supporto e la collaborazione di tutte queste associazioni e di queste persone il festival non sarebbe stato possibile realizzarlo”, affermano i direttori artistici.

