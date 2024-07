Caronte non molla la presa: rischio incendi in Sicilia

L’anticiclone Caronte continua a influenzare la situazione meteorologica del Mediterraneo centro-occidentale, garantendo tempo stabile e soleggiato in tutta Italia. In Sicilia, anche domani – mercoledì 31 luglio – si prevedono temperature da elevate a molto elevate (specie nelle zone interne), con allerta rossa per incendi e ondate di calore nelle province di Enna e Caltanissetta, mentre nelle altre sette province è prevista l’allerta arancione. I venti saranno da deboli a moderati a prevalente componente settentrionale o secondo regime di brezza; con rinforzi sui settori ionici. Bollino giallo nelle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina.